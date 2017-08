Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Start der zweiten Staffel der weltweit erfolgreichsten Koch-Castingshow am Montag, 25. September um 20.15 Uhr nur auf Sky 1 - Prominente Jury: TV- und Sterneköche Nelson Müller, Ralf Zacherl sowie Sybille Schönberger und Sommelier Justin Leone - Dem Gewinner winken 100.000 Euro, ein eigenes Kochbuch und der Titel "MasterChef"



22. August 2017 - Ab Ende September wird wieder im Namen der weltweit erfolgreichsten Koch-Castingshow "MasterChef" gebacken, gebraten, geschnitten, gekocht und vor allem bewertet. Die prominente Jury mit Neuzugang Nelson Müller sowie den Juroren der ersten Staffel Ralf Zacherl, Sybille Schönberger und Justin Leone erwarten kulinarische Höchstleistungen, wenn die besten 40 Hobbyköche Deutschlands gegeneinander antreten. Auf die Kandidaten wartet nun eine spannende kulinarische "MasterChef"-Reise mit vielen Outdoor-Challenges, Pressure Test und der großen Frage, wer den Titel " MasterChef", ein eigenes Kochbuch und 100.000 Euro gewinnt. Zu sehen ist die zweite Staffel mit 24 Episoden ab 25. September immer montags um 20.15 Uhr exklusiv auf Sky 1 sowie auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket.



Auch die Jury freut sich auf die neue Staffel:



"Das Format 'MasterChef' ist einzigartig, davon konnte ich mich in der ersten Staffel als Gastjuror selbst überzeugen. Hier muss man Leidenschaft und Herzblut beweisen und wirklich gut kochen können. Wir werden es den Kandidaten nicht leicht machen", so Nelson Müller. Sybille Schönberger ergänzt: "Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Produktion anstrengend und sehr emotional ist - für die Kandidaten und uns." "Trotzdem haben wir in der ersten Staffel gesehen, zu welchen Höchstleistungen die Kandidaten fähig sind und ich erwarte dieses Mal noch mehr", so Sommelier Justin Leone. Ralf Zacherl freut sich besonders über Jury-Neuzugang Nelson Müller: "Ich finde ihn fantastisch. Er ist ein begnadeter, hochsympathischer Kollege, den ich nicht nur schätze, sondern fachlich wie menschlich sehr mag."



Über "MasterChef":



"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mit über 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie ist in 58 Ländern on air. In Australien gilt sie als erfolgreichste TV-Sendung aller Zeiten. In 24 Episoden wird Deutschlands bester Hobbykoch gesucht. Das Teilnehmerfeld besteht zu Beginn aus den besten 40 Hobbyköchen Deutschlands. Nach diversen Ausscheidungsrunden ziehen 24 von ihnen in die sogenannte "Master Class" ein. Eine(r) von ihnen wird im Finale zum Sieger gekürt. Im Laufe der Staffel müssen sich die Hobbyköche verschiedenen Aufgaben rund ums Kochen und Anrichten stellen. Diese sind als Team- und Einzelwettbewerbe oder als Duelle gestaltet. So haben die Kandidaten von Sendung zu Sendung die Chance, eine Runde weiterzukommen, um am Ende nicht nur den begehrten Titel "MasterChef" zu führen, sondern auch 100.000 Euro und ein persönliches Kochbuch ihr Eigen nennen zu dürfen. Bewertet werden die Kandidaten von einer hochkarätigen Jury bestehend aus TV- und Sterneköchen Nelson Müller, Ralf Zacherl, Sterneköchin Sybille Schönberger und Sommelier Justin Leone. Produziert wird die Koch-Castingshow von Endemol Shine Germany. Originaltitel: "MasterChef" Deutschland, zweite Staffel, Show, 24 Episoden als Doppelfolgen, je ca. 50 Minuten, D 2017.



Über Sky 1:



Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



Über Sky Deutschland:



Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.6.2017).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Stephanie Schlayer External Communications Tel. +49 89 9958 6867 Stephanie.Schlayer@sky.de twitter.com/SkyDeutschland



Kontakt für Fotomaterial: Margit Schulzke Tel. +49 89 9958 6847 margit.schulzke@sky.de