Alle 12 Folgen der 10. Staffel "Doctor Who" exklusiv ab 6. Dezember mittwochs ab 21.00 Uhr als deutsche TV-Premiere



- Peter Capaldi als Doctor Who startet mit neuer Begleitung Pearl Mackie als Bill Potts in seine letzten Zeitreisen - Zusätzlich zeigt Fox das Weihnachtspecial 2016 "The Return of Doctor Mysterio" am 29. November um 21.45 Uhr auf Fox



Doctor Who reist wieder durch Zeit und Raum. Fox präsentiert die neuen Abenteuer der 10. Staffel "Doctor Who" ab 6. Dezember immer mittwochs um 21.00 Uhr. Pearl Mackie als Bill Potts ist die neue Begleiterin von Peter Capaldi in der Hauptrolle des Doctor Who. Gemeinsam mit dem zurückgekehrten Verbündeten Matt Lucas als Nardole treten sie heiklen Situationen in der Vergangenheit und der Zukunft gegenüber. Für Peter Capaldi sind es die letzten Herausforderungen, die er als 12. Doctor Who meistern muss. Mit ihm verabschiedet sich am Ende der Staffel auch der langjährige Showrunner Steven Moffat.



Über Staffel 10



In Staffel 10 bekommt Doctor Who eine neue Begleiterin: Die wissbegierige Bill Potts trifft Doctor Who an der Universität, geht mit ihm auf die Reise und sieht seine Welt mit neuen Augen. Durch ihre smarte, lässige und lockere Art führt sie in die Geschichte ein und bietet auch Serienneulingen einen Zugang zur Science-Fiction-Kultstory. Neben gigantischen Schlangen und Emojibots müssen altbekannte Lieblingsschurken, wie die Daleks oder die Ice Warriors, besiegt werden.



"Doctor Who - The Return of Doctor Mysterio" Weihnachtsspecial Auf alle Whovians wartet ein 60-minütiges Weihnachtsspecial, das am 29. November um 21.45 Uhr auf Fox ausgestrahlt wird. In einer nostalgisch anmutenden Superhelden-Geschichte versucht Peter Capaldi als Doctor Who Manhattan zu retten: Spektakuläre Flugszenen, fiese Monster und ein Hauch Weihnachten versprechen ein episches Abenteuer.



Über "Doctor Who"



Humor, Horror und jede Menge merkwürdige Monster zeichnen die Kultserie "Doctor Who" aus. Laut dem "Guinness Buch der Rekorde" ist sie die am längsten laufende Science-Fiction-Serie der Welt. Doctor Who, ein mysteriöser Time Lord vom Planeten Gallifrey, reist mit Begleitung in seiner Zeit- und Raummaschine TARDIS durch das Weltall. In abenteuerlichen Situationen rettet er das Universum vor dem Untergang. Das Besondere: Die Lebensform der Time Lords lässt es zu, dass Doctor Who immer wieder in neuen Körpern wiedergeboren wird und die Darsteller wechseln können.



Sendetermine:



- Die 10. Staffel von "Doctor Who" ab 6. Dezember 2017 immer mittwochs um 21.00 Uhr exklusiv auf Fox - Weihnachtsspecial "The Return of Doctor Mysterio" am 29. November 2017 um 21.45 Uhr exklusiv auf Fox - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle Episoden sowie das Weihnachtsspecial im Anschluss an die lineare Ausstrahlung als Catch-Up auch über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket verfügbar



