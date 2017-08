Außergewöhnliche Stärke beweist aktuell das Wertpapier des Kupferproduzenten Aurubis und versucht sich derzeit an einem Ausbruch aus seinem kurzfristigen Abwärtstrend - Damit könnte nämlich ein direkter Durchmarsch an die Jahreshochs starten.

Die Papiere von Aurubis präsentieren sich bereits seit Anfang letzten Jahres in einem festen Trendkanal und konnten zu Beginn dieses Monats bis auf ein Verlaufshoch von 77,84 Euro zulegen. Dort prallten die Kursnotierungen in der ersten Augusthälfte zwar wieder zur Unterseite ab und fielen im weiteren Verlauf auf das Niveau von 68,40 Euro zurück, jedoch war die Konsolidierung nur von kurzer Dauer geprägt. Denn aktuell strebt die Aktie von Aurubis wieder eindeutig zu ihren Jahreshochs aufwärts und kann für ein kurzfristiges Long-Investment herangezogen werden. Das starke Interesse an den Wertpapieren kann daher wieder mehrtägiges ...

