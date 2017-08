Wallisellen (ots) -



- Erneut deutliches Nettokunden-Wachstum von +15'000

- Im Sachgeschäft steigt Prämienvolumen um 2,9 Prozent auf CHF

1'409,2 Mio.

- Operatives Ergebnis der Allianz Suisse Gruppe praktisch unverändert

bei CHF 170,4 Mio.



Die Allianz Suisse Gruppe bleibt auf Erfolgskurs und konnte in den

ersten sechs Monaten an die positiven Ergebnisse des Vorjahres

anknüpfen: So liegt das Netto-Kundenwachstum mit +15'000 im ersten

Halbjahr auf einem hohen Niveau. Die Prämieneinnahmen im

Sachgeschäft stiegen in einem gesättigten Marktumfeld auf CHF 1'409,2

Mio., was einem deutlichen Plus von 2,9 Prozent entspricht. Das

Prämienvolumen der Allianz Suisse Gruppe legte um 1,1 Prozent auf

insgesamt CHF 2'666,0 Mio. zu, der Operating Profit blieb mit CHF

170,4 Mio. (Vorjahr: 170,9 Mio.) praktisch unverändert. Im

Lebengeschäft verlangsamte sich der Rückgang der Prämien und das

Prämienvolumen lag bei CHF 1'256,8 Mio. (-0.9 Prozent ggü.

Vorjahreszeitraum); an der selektiven Zeichnungspolitik hält die

Allianz Suisse weiterhin fest.



"Wir konnten bereits das dritte Jahr in Folge ein starkes

Kundenwachstum verzeichnen - und im Sachgeschäft haben wir unsere

Wachstumsambitionen untermauert. Unser Ziel ist es, auch in der

Gesamtjahressicht den Markt zu übertrumpfen. Das Ergebnis zeigt, dass

wir auf einem guten Weg sind", kommentiert Severin Moser, CEO der

Allianz Suisse, die Halbjahreszahlen. "Das Wachstum ist vor allem

breit abgestützt und kommt sowohl aus dem Privatkunden- wie auch dem

Unternehmensgeschäft. Unsere innovativen Produkte und

Dienstleistungen werden von den Kunden positiv aufgenommen. Die

innovative Produktpalette werden wir auf der Grundlage unserer neuen

Unternehmensstrategie, die wir im Frühjahr lanciert haben, weiter

ausbauen. Aber auch im Lebengeschäft sehe ich gerade im Bereich der

privaten Altersvorsorge noch viel Potenzial, das wir zielgerichtet

durch das neue Ressort Leben sowie mit neuen Produkten und digitalen

Services nutzen wollen."



Cyber-Versicherungen haben grosses Potenzial



Das Prämienvolumen im Sachgeschäft stieg deutlich um 2,9 Prozent

auf CHF 1'409,2 Mio. (Vorjahr: CHF 1'369,9 Mio.). Zu diesem

erfreulichen Wachstum beigetragen haben vor allem das Motorfahrzeug-

und das Unternehmensversicherungsgeschäft. "Mit unserer neuen

Cyber-Versicherung für KMU haben wir darüber hinaus eine weitere

attraktive Lösung, die den Nerv der Zeit trifft. Nach den jüngsten

weltweiten Cyber-Attacken sind die Unternehmen bei diesem Thema

wesentlich sensibler geworden. Das Interesse ist bereits kurze Zeit

nach dem Start sehr gross und ich gehe davon aus, dass

Cyber-Versicherungen in wenigen Jahren genauso selbstverständlich

sein werden wie eine Hausrat- oder Motorfahrzeugversicherung. Aus

diesem Grund haben wir auch die Online-Deckung für Privatkunden um

attraktive Bausteine wie beispielsweise Rechtsschutz erweitert, die

bei Fällen von Cyber-Mobbing oder Identitätsmissbrauch im Internet

Unterstützung bietet", so Moser.



Die Schaden-/Kosten-Quote (Combined Ratio) im Sachgeschäft stieg

aufgrund von wachstumsorientierten Investitionen um 0,8 Prozentpunkte

auf 91,7 Prozent. Der Gewinn nach Steuern sank im ersten Halbjahr

aufgrund von Sondereffekten ausserhalb des operativen Ergebnisses im

Vorjahr (Realisate auf Immobilien) um 3,5 Prozent auf CHF 120,8 Mio.

(Vorjahr: CHF 125,2 Mio.).



Verlangsamter Rückgang im Lebengeschäft



Angesichts des anhaltenden Tiefzinsniveaus hat die Allianz Suisse

im ersten Halbjahr an ihrer selektiven Zeichnungspolitik im

Lebengeschäft festgehalten. Dennoch schwächte sich der

Prämienrückgang im ersten Halbjahr ab: Das Prämienvolumen sank um nur

noch 0,9 Prozent auf CHF 1'256,8 Mio. (Vorjahr: CHF 1'268,1 Mio.).

"Die Zinssignale aus den USA und im Euroraum sind derzeit nicht mehr

als ein Hoffnungsschimmer; in der Schweiz wird das Niveau trotz

leichter Verbesserungen mittelfristig tief bleiben", erwartet Stefan

Rapp, CFO der Allianz Suisse. "Unabhängig davon haben wir unseren

Produktemix erweitert und mit Comfort Saving ein neues Lebenprodukt

lanciert, mit dem wir uns vor allem an sicherheitsorientierte Kunden

richten, die im Niedrigzinsumfeld langfristig finanzielle Sicherheit

anstreben und gleichzeitig von unserem Anlage-Know how profitieren

wollen. Die private Vorsorge wird für unsere Kunden immer wichtiger,

diesen Trend werden wir künftig noch stärker aufgreifen."



Da die Allianz Suisse geringere Verstärkungen der Reserven für

Zinsgarantien vornahm als im Vorjahreszeitraum, stieg der operative

Gewinn im Lebengeschäft um 8,4 Prozent auf CHF 49,5 Mio. (Vorjahr:

CHF 45,6 Mio).



Kontakt:

Hans-Peter Nehmer

Telefon: 058 358 88 01; E-Mail: hanspeter.nehmer@allianz.ch



Bernd de Wall

Telefon: 058 358 84 14; E-Mail: bernd.dewall@allianz.ch