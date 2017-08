Liebe Trader,

Nach einer fulminanten und äußerst steilen Rally auf ein Verlaufshoch von 44,50 Euro bis Sommer 2011 kam das Wertpapier anschließend deutlich unter Druck und setzte zunächst auf die Horizontalunterstützung um 21,80 Euro zurück. Nur wenig später musste ein weiterer Tiefpunkt um bei 17,54 Euro im Oktober 2014 verkraftet werden. Dort gelang es Marktteilnehmern allerdings das Blatt wieder zu wenden und einen Aufwärtstrendkanal zu etablieren. In der Folge konnte sich das Wertpapier der Software AG bis Ende Mai sogar an die Hochs aus 2011 um 43,37 Euro heran pirschen, wo wieder kurzfristige Gewinnmitnahmen zurück auf die untere Trendkanalbegrenzung um 34,53 Euro folgten. Nach einem ausgiebigen Test dieses Niveau sind aber wieder Kursgewinne zu verzeichnen und können für einen kurzfristigen Long-Einstieg herangezogen werden.

Long-Chance:

Der eindeutige Rebound am mittelfristigen Aufwärtstrendkanal zurück an den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis kann jetzt für ein kurzfristiges Long-Investment zunächst an die Hürde um 38,68 Euro genutzt werden. Spätestens bei 40,00 Euro sollte die dort gelegene Abwärtstrendlinie seit den Jahreshochs jedoch wieder für Gewinnmitnahmen sorgen, bis dahin ist jedoch Kurspotential freilich vorhanden. Das Stop-Niveau sollte sich bei einem direkten Long-Engagement allerdings noch unterhalb der Marke von rund 36,00 Euro aufhalten, da mit erhöhter Volatilität im Bereich der gleitenden Durchschnitte gerechnet werden muss. Merklich eintrüben sollte sich das Chartbild der Software AG hingegen bei einem nachhaltigen Rückfall unter die jüngsten Verlaufstiefs von 34,53 Euro, in diesem Fall ist mit einem Rückgang an die Kurslücke aus Anfang dieses Jahres bei 32,35 Euro zu rechnen. Damit würde allerdings auch der mittelfristige Aufwärtstrendkanal seine stützende Wirkung verlieren und womöglich noch viel tiefere Abgaben hervorrufen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 37,02 Euro

Kursziel: 38,68 / 40,00 Euro

Stopp: < 36,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,02 Euro

Zeithorizont: 3 - 5 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Software AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 37,02 Euro; 12:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.