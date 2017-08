Zürich - Metall Zug-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research: Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach H1-Zahlen weiterhin zum Kauf der Metall Zug-Aktie (ISIN: CH0039821084, WKN: A0Q221, Ticker-Symbol: NDH1, SIX Swiss Ex: METN).

Den vollständigen Artikel lesen ...