Köln (ots) - 413 Postkarten aus sechs Jahrzehnten: stern TV auf den Spuren einer besonderen Sammlung



Es war ein spektakulärer Fund, der sich unter den vielen Antiquitäten befand, die die stern TV-Zuschauer im vergangenen Sommer mit ins Studio gebracht hatten: 413 Postkarten in einem uralten Album. Die erste Karte wurde am vierten Oktober 1894 abgestempelt, die letzte am dritten Juli 1948. Und fast alle waren an eine Person adressiert: an Clara Heidenreich aus Weimar. "Das ist ein sehr seltenes Objekt, wirklich ein Stück Geschichte", sagt Arno Barnert von der Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, die die Sammlung inzwischen gekauft hat. Für stern TV war das der Beginn einer außergewöhnlichen Spurensuche: Wer war diese Frau, die sechs Jahrzehnte lang Postkarten aus aller Welt bekam und diese wie einen Schatz hütete? Die Antwort: Mittwochabend bei stern TV.



Kofferauktion im Studio: stern TV versteigert herrenloses Fluggepäck



Tolle Designer-Klamotten, wertvoller Schmuck, einzigartige Urlaubsmitbringsel oder bloß ein Haufen Dreckwäsche? Was in den vielen tausend Koffern und Reisetaschen ist, die weltweit auf Flugreisen verloren gehen, weiß niemand. Doch einmal im Jahr lüftet stern TV zumindest das Geheimnis von einigen dieser herrenlosen Gepäckstücke: bei der alljährlichen Kofferauktion im stern TV-Studio. Was dabei wohl in diesem Jahr zum Vorschein kommt!?



Ungewöhnliche Reise: Wenn das eigene Gepäck zu Hause bleiben muss



Eine Woche Mallorca auf Kosten von stern TV - wer würde da nicht zuschlagen!? Aber würde auch jeder die Reise antreten, wenn das eigene Gepäck zu Hause bleiben muss? Die stern TV-Zuschauer Alina Fritz und Marcel Wolff haben sich auf das ungewöhnliches Experiment eingelassen - und sind mit zwei fremden Koffern nach Mallorca gereist, deren Inhalt sie bis zur Ankunft im Hotel nicht kannten. Wie es zu der ungewöhnlichen Reise kam und welche Überraschungen sie mit dem fremdem Fluggepäck erlebt haben: Mittwochabend bei stern TV.



Von der Straße auf den Catwalk: Das große Finale der stern TV-Sommerserie



Endspurt auf dem Weg zum Supermodel: In der vorerst letzten Folge der stern TV-Modelserie bekommen Jasmin und Robin die Schattenseiten des Berufs zu spüren. Die 19-jährige Jasmin ist auf der Londoner Fashion Week unterwegs, hat aber noch keinen Job ergattert: "Da ist man schon gefrustet und fragt sich: Warum mache ich das eigentlich?", sagt die Newcomerin. Und auch Schüler Robin ist genervt: Der 17-Jährige muss seine Leidenschaft für Kraftsport zügeln. Denn: Mit zu vielen Muskeln bekommt er keine Aufträge. Gelingt es den beiden, mit den Widerständen umzugehen und dennoch weitere Jobs an Land zu ziehen? Und schaffen sie es am Ende - nur wenige Wochen, nachdem sie auf der Straße entdeckt worden sind - so richtig durchzustarten? Das spannende Finale des stern TV-Model-Experiments: Mittwochabend bei stern TV.



Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zur Veröffentlichung frei. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.sterntv.de und www.iutv.de. Rückfragen: Tel.: 0221/95 15 99 0 / E-Mail: info@sterntv.de



ACHTUNG:



Fotos zu den Themen "Reise nach Mallorca Teil 1" und "Models" sind erhältlich über Henning Walther bei RTL (Tel. 0221-456 74269) oder unter http://kommunikation.rtl.de



OTS: STERN TV newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6514 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6514.rss2



Pressekontakt: Heike Foerster foerster@sterntv.de 0221/951599-0