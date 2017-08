Bad Nauheim - Sixt-Aktienanalyse von "BÖRSE am Sonntag": Die Experten der "BÖRSE am Sonntag" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters Sixt SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe. Auch Deutschlands größter Autovermieter Sixt habe in den letzten Wochen Schlagzeilen mit guten Quartalszahlen und noch besseren Börsenwerten gemacht.

Den vollständigen Artikel lesen ...