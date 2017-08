Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Sky überträgt in der kommenden Saison erstmals alle 306 Saisonspiele live im deutschen Fernsehen



- Zum Auftakt überträgt Sky am Mittwoch ab 18.30 Uhr den Pixum Super Cup aus Stuttgart zwischen Meister Rhein-Neckar Löwen und Pokalsieger THW Kiel live



- Erstmals bietet Sky auch die DKB Handball-Bundesliga regelmäßig in der Konferenz an / die erste Konferenz an diesem Sonntag ab 12.30 Uhr auf Sky Sport News HD für jedermann frei empfangbar



- "Kretzschmar - der Handball-Talk" an Bundesliga-Sonntagen immer um 17.00 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD



- Das Sky Experten-Team: Stefan Kretzschmar, Heiner Brand, Martin Schwalb, Henning Fritz, Frank von Behren, Pascal Hens und Michael Kraus



- Unter anderem berichten für Sky Karsten Petrzika, Markus Götz, Christina Rann, Jens Westen, Noah Pudelko und Gregor Teicher über die stärkste Liga der Welt



- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



- Highlights aller Spiele auch auf Sky Sport News HD sowie zeitnah nach Spielende auf skysport.de



Mehr Reichweite, mehr Spiele, mehr Qualität - mit diesem Ziel wurde im vergangenen Herbst die Medienpartnerschaft von Sky und ARD/ZDF mit der DKB Handball-Bundesliga verkündet. Ab dieser Saison ist es nun endlich soweit, dass die Traditionssportart sowohl in Umfang als auch in der Produktionsqualität eine noch nie dagewesene mediale Präsenz im deutschsprachigen Raum erleben wird.



Bevor die neue Spielzeit eröffnet wird, überträgt Sky bereits am Mittwoch ab 18.30 Uhr den Pixum Super Cup aus Stuttgart zwischen Meister Rhein-Neckar Löwen und Pokalsieger THW Kiel live.



Ab Donnerstag überträgt Sky in der kommenden Saison alle 306 Spiele live, den Großteil davon exklusiv im deutschen Fernsehen. Im Zuge des neuen TV-Rechtevertrags erhält der Spieltag der obersten deutschen Handball-Spielklasse erstmals eine feste Terminstruktur. In der Regel wird Sky vier Spiele am Donnerstagabend, vier Spiele am Sonntagmittag sowie das Topspiel am Sonntag am Nachmittag live übertragen.



Dabei dürfen sich Sky Zuschauer erstmals auch im Handball auf eine regelmäßige Konferenz freuen. Als zusätzliches Angebot zu den vier Einzelspielen wird Gregor Teicher die Begegnungen des Sonntagmittags auch in der Konferenz präsentieren.



Der Handball-Sonntag mit "Kretzschmar - der Handball-Talk"



An Sonntagen bietet Sky den Fans in Zukunft sechs Stunden Handball am Stück. Im Anschluss an die Mittagsspiele folgt zunächst das Topspiel am Sonntag und danach "Kretzschmar - der Handball-Talk". Immer sonntags von 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr wird der Sky Experte Stefan Kretzschmar mit prominenten Gästen über das aktuelle Handball-Geschehen und weitere Themen diskutieren. Die neue Sendung wird für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD ausgestrahlt. Als Gastgeber wird "Kretzsche" immer drei Teilnehmer in der Runde begrüßen. Der Kreis der Gäste wird sich in der Regel aus aktiven Handballern, Trainern, Funktionären, Journalisten oder Prominenten zusammensetzen. Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD wird die komplette Sendung auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE gestreamt. Produziert wird die Sendung live in der Halle, in der zuvor auch das Topspiel stattfindet.



Zur Premiere am Sonntag in Lemgo sind Nationaltorhüter Andreas Wolff und der Schweizer Nationalspieler Andy Schmid, der in den vergangenen vier Spielzeiten der Spieler der Saison in der Bundesliga war, zu Gast. Komplettiert wird die Runde von Torhüterlegende Andreas Thiel. Der "Hexer" betreibt heute eine Rechtsanwaltskanzlei in Köln.



Abgerundet wird der Spieltag bei Sky im frei empfangbares HBL-Magazin am Sonntagabend von 21.30 bis 22.15 Uhr.



Die Live-Übertragungen der DKB Handball-Bundesliga sind Bestandteil des Sky Sport Pakets, in dessen Rahmen unter anderem auch alle Spiele der deutschen Mannschaften in der Velux EHF Champions League live gezeigt werden. Als Bestandteil des Abonnements stehen die Live-Übertragungen mit Sky Go online und mobil auch unterwegs zur Verfügung. Mit Sky Ticket besteht zudem die Möglichkeit auch ohne lange Vertragsbindung tages-, wochen- oder monatsweise bei allen Live-Übertragungen dabei zu sein.



Der Regelspieltag der DKB Handball-Bundesliga 2017/18 bei Sky



Donnerstag:



18.30 Uhr: vier Einzelspiele live (auf Sky Sport)



Sonntag:



12.00 Uhr: vier Einzelspiele und die Konferenz live (auf Sky Sport)



14.30 Uhr: das Topspiel am Sonntag live (auf Sky Sport)



17.00 Uhr: "Kretzschmar - der Handball-Talk" live (auf Sky Sport News HD)



21.30 Uhr: das HBL Magazin auf Sky Sport News HD



Das Team von Sky Handball



Sky Experten: Stefan Kretzschmar, Heiner Brand, Martin Schwalb, Henning Fritz, Frank von Behren, Pascal Hens, Michael Kraus



Kommentatoren: Karsten Petrzika, Markus Götz, Heiko Mallwitz, Sascha Roos, Florian Schmidt-Sommerfeld" Dennis Baier, Jonas Friedrich, Jürgen Schmitz, Carsten Fuljahn



Moderatoren: Jens Westen, Christina Rann, Noah Pudelko



Konferenz-Moderator: Gregor Teicher



Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne lange Vertragsbindung live dabei



Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, die keine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über das Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.



Die DKB Handball-Bundesliga auf Sky Sport News HD und auf skysport.de



Neben "Kretzschmar - der Handball-Talk" und dem HBL-Magazin am Sonntag werden auf Sky Sport News HD bereits nach Spielende Highlights zu sehen sein. Deutschlands einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender ist seit Dezember 2016 im Free-TV für jedermann frei empfangbar. Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.



Auf skysport.de steht auch ein frei empfangbarer Livestream zur Verfügung. Außerdem sind auf dem neuen Sportportal bereits zeitnah nach Spielende Highlight-Clips der Begegnungen abrufbar.



Der 1. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga von Donnerstag bis am Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Donnerstag:



18.30 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - MT Melsungen live auf Sky Sport 1 HD



18.30 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - FRISCH AUF! Göppingen live auf Sky Sport 2 HD



Sonntag:



12.00 Uhr: Die Konferenz des 1. Spieltags live auf Sky Sport 2 HD



12.30 Uhr: Die Konferenz des 1. Spieltags live auf Sky Sport News HD



12.00 Uhr: SC Magdeburg - TV 05/07 Hüttenberg live auf Sky Sport 7 HD



12.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - TuS N-Lübbecke live auf Sky Sport 8 HD



12.00 Uhr: TSV GWD Minden - SC DHfK Leipzig live auf Sky Sport 9 HD



12.00 Uhr: VfL Gummersbach - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 10 HD



14.30 Uhr: TBV Lemgo - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 2 HD



17.00 Uhr: "Kretzschmar - der Handball-Talk" live auf Sky Sport News HD



21.30 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HD



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland