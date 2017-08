Lieber Leser,

Alibaba ist eine chinesische Suchmaschine, die in den vergangenen Monaten viele Investoren reich gemacht hat. Dieser Trend sollte sich nach den jüngsten Entwicklungen weiter fortsetzen. Denn gleich zum Wochenauftakt steht ein neuer Rekord an, der den Weg zu weiteren massiven Kursgewinnen ebnen sollte. Die Aktie ist in charttechnischer und technischer Hinsicht in einem gigantischen Aufwärtsmodus.

Fundamentale Analysten äußern sich derzeit kaum. Dies ist auf den ersten ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...