Liebe Trader,

Gegen Ende Juli hat der Internetgigant Alphabet Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und klar enttäuscht - kurz darauf geriet die Aktie deutlich unter Druck und hat wie bereits in der letzten charttechnischen Besprechung vom 25. Juli 2017: "Alphabet Inc. - Q2-Zahlen schwach, Aktie fällt!" favorisiert einen signifikanten Kursrücksetzer zurück auf das Unterstützungsniveau von grob 920,80 US-Dollar vollzogen. Der Wert zeigt sich in den letzten Handelstagen aber nicht unbedingt von seiner besten Seite, denn eine nachhaltige Stabilisierung lässt weiter auf sich warten. Vielmehr droht das Papier weiter durchzurutschen und die Kurslücke aus Ende April endgültig zu schließen. Das hieraus zusätzlich resultierende Abwärtspotential kann weiter für ein Short-Investment herangezogen werden, oder aber die aktuellen Short-Positionen können einfach weiter gehalten werden.

Short-Chance:

Solange die Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer weiter anhält und Alphabet unter das Unterstützungsniveau von 920,80 US-Dollar abrutscht, ist von einem weiteren Abverkauf zunächst auf die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 893,52 US-Dollar auszugehen. Darunter dürfte anschließend die größere Horizontalunterstützung aus Anfang 2017 bei grob 867,00 US-Dollar angesteuert werden und macht ein Short-Engagement weiter sehr attraktiv. Die Verlustbegrenzung sollte sich aufgrund der zu erwartenden Volatilität aber noch knapp oberhalb der Marke von 932,00 US-Dollar gemessen am Basiswert aufhalten - bestehende Short-Positionen sind jetzt ebenfalls enger abzusichern! Eine signifikante Verbesserung des kurzfristigen Chartbildes ergibt sich hingegen erst bei einem nachhaltigen Kursanstieg mindestens über die 50-Tage Durchschnittslinie von derzeit 948,20 US-Dollar.

Einstieg per Market-Sell-Order: 920,87 US-Dollar

Kursziel: 893,52 / 867,00 US-Dollar

Stopp: > 932,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 11,13 US-Dollar

Zeithorizont: 3 - 4 Wochen

Alphabet Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 920,87 US-Dollar; 14:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

