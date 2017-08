Lieber Leser,

VW ist in den vergangenen Handelstagen kaum vom Fleck gekommen. Dennoch bezeichnen zahlreiche Analysten die kurzfristige Zukunft des Automobil-Konzerns als offen. Der Diesel-Skandal hat dazu geführt, dass die Verunsicherung gewachsen ist. In den vergangenen vier Wochen wurden Kursverluste in Höhe von 8 % verzeichnet. Seit Erreichen des aktuellen 6-Monats-Hochs bei 148,90 Euro vom 8. Mai 2017 hat der Wert deutlich nachgegeben. Darauf fehlen derzeit noch über 12 %.

(Frank Holbaum)

