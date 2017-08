Liebe Leser,

die Alibaba-Aktie (genauer gesagt: Aktie der "Alibaba Group Holding Limited") hat ihren Aktionären bisher viel Freude bereitet. So liegt die 1-Jahres-Performance in US-Dollar gerechnet bei rund 70% Plus. In Euro gerechnet sind es wegen des starken Euros im Verhältnis zum US-Dollar natürlich etwas weniger. Und zuletzt eilte die Aktie gewissermaßen von Jahreshoch zu Jahreshoch - genauer gesagt: Von Allzeithoch zu Allzeithoch! Beflügelnd wirkten da auch die jüngsten Quartalszahlen, ... (Peter Niedermeyer)

