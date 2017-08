Johnson & Johnson wurde von einem US-Gericht zu einer Rekordstrafe verurteilt. Der Konzern muss einer Krebspatientin 417 Millionen Dollar zahlen. Die Dame hatte über Jahrzehnte hinweg das Talkumpuder von Johnson & Johnson zur Intimpflege benutzt. 2007 wurde bei ihr Eierstockkrebs diagnostiziert. Wie die Aktie reagiert, erfahren Sie hier... Zudem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.