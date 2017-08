Lieber Leser,

K+S hat in den vergangenen Tagen weitere Rückschläge hinnehmen müssen. So hat die US-Ratingagentur S&P die Einstufung des Unternehmens zurückgeschraubt. Dementsprechend wird es nun teurer, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Dies lastet auf dem künftigen Ergebnis. Die Börsen hatten die Entwicklung ohnehin vorweggenommen. Short-Investoren bringen sich in Stellung.

Denn binnen einer Woche ging es um 8 % abwärts. Innerhalb von zwei Wochen musste K+S sogar einen Abschlag ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...