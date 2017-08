Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihre Kaufempfehlung für Aktien von Mayr-Melnhof von 119 auf 123 Euro angehoben. Das Votum "Buy" wird bestätigt.

Die vor kurzem veröffentlichten Quartalszahlen lagen unter den Erwartungen und sind folglich nicht der Auslöser der Anpassung, schreibt Chefanalyst Markus Remis im Update zu den Mayr-Melnhof-Papieren. Positiv sei jedoch, dass der Kartonhersteller mit höheren Verkaufspreisen und Effizienzsteigerungen die gestiegenen Altpapierpreise überkompensieren konnte. Zudem stelle das Management für die zweite Jahreshälfte eine bessere Auftragslage in den europäische Kernmärkten in Aussicht. Dies deute auch auf gute Chancen hin, Teuerungen von Einkaufspreisen auf die Kundschaft überwälzen zu können.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RCB-Analysten 7,64 Euro für 2017, sowie 8,04 bzw. 8,44 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,10 Euro für 2017, sowie 3,20 bzw. 3,30 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Dienstagnachmittag notierten die Mayr-Melnhof-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,35 Prozent bei 112,30 Euro.

