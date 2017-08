Die Wertpapierexperten der Deutschen Bank haben nach der Zahlenvorlage für das zweite Quartal von Wienerberger ihre Einschätzung der Wienerberger-Aktien unverändert gelassen. Das Kursziel der Deutschen Bank für Wienerberger lautet damit weiterhin 19,00 Euro und das Votum bleibt mit "Hold" neutral.

Die Geschäftszahlen für das zweite Quartal hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt. Die Ziele für das laufende Jahr wären bestätigt worden, schreibt Matthias Pfeifenberger, Analyst bei der Deutschen Bank, im aktuellen Update zu den Wienerberger-Aktien.

Lediglich die Signale für Deutschland und Großbritannien hätten sich durchwachsen gezeigt. Die Deutsche Bank kürzte daher zwar ihre Schätzungen, allerdings würde dies die Bewertung nicht beeinträchtigen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche-Bank-Analysten 1,06 Euro für 2017, sowie 1,23 bzw. 1,42 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,35 Euro für 2017, sowie 0,40 bzw. 0,45 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Dienstagnachmittag notierten die Wienerberger-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,44 Prozent bei 18,03 Euro.

