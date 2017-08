Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt sind die jüngsten Rücksetzer am Dienstag zum Einstieg genutzt worden. Der DAX gewann 1,4 Prozent auf 12.229 Punkte. Auch in der zweiten Reihe zogen die Kurse deutlich an.

"Der langfristige Aktienaufschwung ist nicht beendet", sagte Christian Heger, Anlagestratege von HSBC Trinkaus. Die jüngste Prognose des Internationalen Währungsfonds von 3 Prozent Weltwirtschaftswachstum für 2017 und 2018 sei realistisch. "Es drohen keine Überhitzungen und trotz praktisch ausgelasteter Arbeitsmärkte in vielen Ländern ist die Inflation nahezu überall gezähmt", so der Anlagestratege.

Bayer gewannen 2,3 Prozent auf 108,90 Euro, das ist der bisher höchste Schlusskurs im August. Händler verwiesen auf die Bedenken der EU-Kommission wegen der Monsanto-Übernahme. "Der Deal hat seine Tücken, einige Anleger könnten darauf setzen, dass ein Abbruch der Übernahme für Bayer positiv sein könnte", sagte ein Händler.

Heino Ruland von Ruland Research meinte allerdings, der Markt habe fest mit einer vertieften Prüfung der Übernahme gerechnet, ein Scheitern sei unwahrscheinlich. Die Übernahme sei positiv: Bayer müsse Monsanto zwar umstrukturieren, andererseits rechne sich die Übernahme wegen der hohen Rentabilität von Monsanto schnell ohne Gewinnverwässerung, und schließlich werde Bayer durch sie zum Marktführer in der Agrarchemie.

BASF stiegen um 2,2 Prozent auf 82,22 Euro, die Aktien des Chemiekonzerns wurden laut Händlern als Dividendentitel wiederentdeckt. Fresenius zogen um 3,1 Prozent an. Der Gesundheitskonzern hat in den vergangenen 25 Jahren immer die Dividende erhöht, als einzige Aktie im DAX. Lediglich Deutsche Bank und Commerzbank schlossen sich dem Aufschwung nicht an und notierten knapp behauptet, eben wegen der Aussichten auf weiter niedrige Zinsen.

Stada weiter auf Hausse-Kurse

Auch Stada standen weiter auf der Gewinnerseite. Der Kurs stieg um weitere 1,9 Prozent auf 76,71 Euro. Damit ließ er den Übernahmepreis von 66,25 Euro weiter hinter sich, obwohl es seit Montag Verkaufsempfehlungen hagelt. Händler sprachen von Deckungskäufen derjenigen, die auf einen Fehlschlag bei der Übernahme gesetzt hatten. Sie hofften nun auf Mittwochabend. Dann müssen die Index-Fonds Teile ihrer Bestände verkaufen, weil das Gewicht von Stada im MDAX zurückgeht. Dem Streubesitz zugerechnet werden dann nur 36,1 Prozent statt knapp 100 Prozent der Aktien.

Das von den Index-Fonds zu verkaufende Material könnte dann direkt an die Leerverkäufer fließen. "Dann dürften diese mit ihren Deckungskäufen weitgehend durch sein", sagte ein Marktteilnehmer.

Hapag Lloyd nach Kaufempfehlung sehr fest

Im SDAX gewannen Hapag-Lloyd 4,7 Prozent auf 37,70 Euro. Die Analysten von Metzler haben das Kursziel auf 50 von 24,80 Euro angehoben und die Aktie neu zum Kauf empfohlen.

K+S erholten sich um 1,6 Prozent auf 19,87 Euro. "BHP hat die Produktionsaufnahme einer Kali-Mine in Kanada zurückgestellt, das stützt den Kurs", sagte ein Händler. Vermutlich habe die Erholung erst begonnen, meint er.

Um 9,3 Prozent nach oben ging es für Technotrans nach der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal. "Sie liegen deutlich über Erwarten", sagte ein Händler. Mit der Prognoseerhöhung für das Gesamtjahr sei zwar gerechnet worden, nicht aber in diesem Umfang.

Zooplus fielen dagegen um 3,9 Prozent zurück. Die finalen Geschäftszahlen werden zwar als "ordentlich" bezeichnet, positive Überraschungen sind aber ausgeblieben. Negativ sei der Hinweis des Tierbedarfshändlers auf das wettbewerbsintensive Umfeld, das leichten Druck auf die Marge ausgeübt habe. Bertrandt verloren nach den jüngsten Abstufungen 6,3 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 68,6 (Vortag: 72,2 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,66 (Vortag: 2,47) Milliarden Euro. Es gab 28 Kursgewinner und 2 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.229,34 +1,35% +6,52% DAX-Future 12.221,00 +1,40% +6,80% XDAX 12.225,29 +1,24% +6,80% MDAX 24.945,54 +0,99% +12,42% TecDAX 2.274,71 +1,30% +25,56% SDAX 11.354,39 +0,31% +19,28% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,43 -9 ===

