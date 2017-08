Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten hat am Dienstag eine marktbreite Erholung eingesetzt. Der DAX stieg um 1,4 Prozent auf 12.229 Punkte und der Euro-Stoxx-50 zog um 0,9 Prozent an. Gefragt waren zum einen rohstoffnahe Titel. Daneben kauften Anleger aber auch wieder zunehmend antizyklische defensive Aktien, weil sie nun wieder vermehrt von anhaltend niedrigen Zinsen ausgehen.

"Aktien bleiben erste Wahl", sagte Philipp van Hove, Fondsmanager bei Hansa-Invest. Allerdings seien kurzfristig weitere Rücksetzer nicht ausgeschlossen. "Wir schieben derzeit Aktienstrategien nach vorne, welche sich zum Ziel gesetzt haben, bei vollständiger Investitionsquote das Verlustrisiko zu minimieren", so der Fondsmanager.

Bayer gewannen 2,3 Prozent auf 108,90 Euro, das ist der bisher höchste Schlusskurs im August. Händler verwiesen auf die Bedenken der EU-Kommission wegen der Monsanto-Übernahme. "Der Deal hat seine Tücken, einige Anleger könnten darauf setzen, dass ein Abbruch der Übernahme für Bayer positiv sein könnte", sagte ein Händler.

Heino Ruland von Ruland Research meinte allerdings, der Markt habe fest mit einer vertieften Prüfung der Übernahme gerechnet, ein Scheitern sei unwahrscheinlich. Die Übernahme sei positiv: Bayer müsse Monsanto zwar umstrukturieren, andererseits rechne sich die Übernahme wegen der hohen Rentabilität von Monsanto schnell ohne Gewinnverwässerung, und schließlich werde Bayer durch sie zum Marktführer in der Agrarchemie.

BASF stiegen um 2,2 Prozent auf 82,22 Euro, die Aktien des Chemiekonzerns wurden laut Händlern als Dividendentitel wiederentdeckt. Fresenius zogen um 3,1 Prozent an. Der Gesundheitskonzern hat in den vergangenen 25 Jahren immer die Dividende erhöht, als einzige Aktie im DAX.

Provident Financial verliert über die Hälfte an Wert

Dramatisch abwärts ging es dagegen in London mit der Aktie des Kreditverleihers Provident Financial. Der Kurs stürzte in der Spitze um 70 Prozent ab. Anstelle eines Jahresgewinns von rund 60 Millionen Pfund wird nun ein Verlust von 80 bis 120 Millionen Pfund erwartet. Zudem dürfte auch die Dividende ausfallen.

Grund der Probleme ist unter anderem die laufende Umstellung des Geschäftsmodells auf festangestellte nach zuvor freiberuflichen Mitarbeitern. Diese treiben offenbar Kredite nicht mehr rechtzeitig ein, die Rückzahlungsrate sank auf 57 nach 90 Prozent im Vorjahr. Nach der bereits zweiten Gewinnwarnung in den vergangenen Monaten hat Unternehmenschef Crook mit sofortiger Wirkung seinen Hut genommen. Der Index der Finanzdienstleister im europäischen Stoxx-Aktienuniversum fiel um 0,5 Prozent.

Strategie und Dividende von BHP kommen gut an

Nach dem angekündigten Verkauf der US-Öl- und Gassparte ging es für BHP Billiton um über 2 Prozent nach oben. Hier haben sich die aktivistischen Investoren durchgesetzt, die dies schon länger forderten. Während sich das Ölgeschäft von BHP insgesamt besserer Margen als jeder andere Geschäftsbereich des Unternehmens mit Ausnahme von Eisenerz erfreut, erzielten die Schieferölaktivitäten in Texas und dem Südosten der USA zuletzt eine negative Eigenkapitalrendite.

Rohstoffnahe Aktien waren mit einem Indexplus von 1,7 Prozent gemeinsam mit Chemiewerten Tagessieger, auch wegen weiter steigender Eisenerzpreise. Sie legten in China um weitere 2 Prozent zu auf ein neues Fünfmonatshoch. Die Lagerbestände an Stahlerzeugnissen in chinesischen Häfen seien in den vergangenen vier Wochen weiter zurückgefallen, heißt es dazu von der ANZ Bank. Gleichzeitig sei der Aufstockungsbedarf der chinesischen Stahlmühlen weiter hoch. Auch Salzgitter und Aurubis lagen deutlich im Plus.

Zumtobel gaben dagegen um 8,5 Prozent nach. Die Analysten der UBS haben die Aktien des Beleuchtungsspezialisten wegen skeptischer Zukunftsaussichten auf "Sell" abgestuft. Die Aktien des Wiener Flughafens wiederum stiegen um 3,8 Prozent, nachdem das Unternehmen die Prognose angehoben hat.

Stada weiter auf Hausse-Kurse

Auch Stada standen weiter auf der Gewinnerseite. Der Kurs stieg um weitere 1,9 Prozent auf 76,71 Euro. Damit ließ er den Übernahmepreis von 66,25 Euro weiter hinter sich, obwohl es seit Montag Verkaufsempfehlungen hagelt. Händler sprachen von Deckungskäufen derjenigen, die auf einen Fehlschlag bei der Übernahme gesetzt hatten. Sie hofften nun auf Mittwochabend. Dann müssen die Index-Fonds Teile ihrer Bestände verkaufen, weil das Gewicht von Stada im MDAX zurückgeht. Dem Streubesitz zugerechnet werden dann nur 36,1 Prozent statt knapp 100 Prozent der Aktien.

Das von den Index-Fonds zu verkaufende Material könnte dann direkt an die Leerverkäufer fließen. "Dann dürften diese mit ihren Deckungskäufen weitgehend durch sein", sagte ein Marktteilnehmer.

Hapag-Lloyd nach Kaufempfehlung sehr fest

Im SDAX gewannen Hapag-Lloyd 4,7 Prozent auf 37,70 Euro. Die Analysten von Metzler haben das Kursziel auf 50 von 24,80 Euro angehoben und die Aktie neu zum Kauf empfohlen.

K+S erholten sich um 1,6 Prozent auf 19,86 Euro. "BHP hat die Produktionsaufnahme einer Kali-Mine in Kanada zurückgestellt, das stützt den Kurs", sagt ein Händler. Vermutlich habe die Erholung erst begonnen, meint er.

Um 9,3 Prozent nach oben ging es für Technotrans nach der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal. "Sie liegen deutlich über Erwarten", sagt ein Händler. Mit der Prognoseerhöhung für das Gesamtjahr sei zwar gerechnet worden, nicht aber in diesem Umfang.

Zooplus fielen dagegen um 3,9 Prozent zurück. Die finalen Geschäftszahlen wurden zwar als "ordentlich" bezeichnet, positive Überraschungen sind aber ausgeblieben. Negativ sei der Hinweis des Tierbedarfshändlers auf das wettbewerbsintensive Umfeld, das leichten Druck auf die Marge ausgeübt habe. Bertrandt verloren nach den jüngsten Abstufungen 6,2 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.455,59 +32,06 +0,9% +5,0% Stoxx-50 3.054,61 +25,54 +0,8% +1,5% Stoxx-600 375,80 +3,08 +0,8% +4,0% XETRA-DAX 12.229,34 +163,35 +1,4% +6,5% FTSE-100 London 7.381,74 +62,86 +0,9% +3,3% CAC-40 Paris 5.131,86 +17,71 +0,3% +5,5% AEX Amsterdam 521,87 +2,23 +0,4% +8,0% ATHEX-20 Athen 2.190,00 +21,50 +1,0% +25,8% BEL-20 Bruessel 3.930,75 +5,98 +0,2% +9,0% BUX Budapest 37.622,47 +524,62 +1,4% +17,6% OMXH-25 Helsinki 3.895,53 +35,56 +0,9% +5,9% ISE NAT. 30 Istanbul 133.514,15 -133,22 -0,1% +39,8% OMXC-20 Kopenhagen 1.011,50 +12,54 +1,3% +14,4% PSI 20 Lissabon 5.186,09 +5,15 +0,1% +10,9% IBEX-35 Madrid 10.409,80 +49,60 +0,5% +11,3% FTSE-MIB Mailand 21.729,48 -23,32 -0,1% +13,0% RTS Moskau 1.039,44 +5,15 +0,5% -9,8% OBX Oslo 661,14 +5,42 +0,8% +7,0% PX-GLOB Prag 1.352,94 +1,11 +0,1% +12,9% OMXS-30 Stockholm 1.543,76 +19,51 +1,3% +1,8% WIG-20 Warschau 2.387,24 +9,96 +0,4% +22,6% ATX Wien 3.176,20 +22,89 +0,7% +21,3% SMI Zuerich 8.963,83 +80,05 +0,9% +9,1% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:38 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1764 -0,24% 1,1793 1,1820 +11,9% EUR/JPY 128,72 -0,16% 128,92 128,57 +4,7% EUR/CHF 1,1373 -0,06% 1,1380 1,1366 +6,2% EUR/GBP 0,9166 +0,05% 0,9162 1,0916 +7,5% USD/JPY 109,41 +0,09% 109,31 108,78 -6,4% GBP/USD 1,2834 -0,32% 1,2875 1,2902 +4,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,53 47,37 +0,3% 0,16 -16,6% Brent/ICE 51,81 51,66 +0,3% 0,15 -11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,04 1.291,23 -0,3% -4,19 +11,8% Silber (Spot) 17,02 17,02 -0,0% -0,00 +6,8% Platin (Spot) 976,00 983,50 -0,8% -7,50 +8,0% Kupfer-Future 2,99 2,98 +0,2% +0,01 +18,4% ===

