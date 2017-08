Vor zehn Jahren schlägt ein Amerikaner das Hashtag # zur Orientierung bei Twitter vor. Heute ist es allgegenwärtig. Eine kleine Kulturgeschichte.

Viele Worte brauchte Chris Messina nicht. "Was haltet ihr von der Nutzung eines # für Gruppen?", fragte der Amerikaner am 23. August 2007 auf Twitter. Der Kurznachrichtendienst mit dem strengen Limit von 140 Zeichen ist damals gerade ein gutes Jahr alt - und Messina der Erste, der das sperrige Symbol dort verwendet. Er löst eine Welle aus, die erst in andere Ecken des Internets und dann in die analoge Welt schwappt.

Das vor allem auf YouTube aktive Comedy-Trio Y Titty widmete dem Symbol einen Song mit der Zeile "Hashtag ist mein neues Ich". Der Satiriker Jan Böhmermann legt wöchentlich seine Finger zum Doppelkreuz, um einer seiner Aktionen die nötige Aufmerksamkeit zu verschaffen oder auch nur herumzualbern. Selbst der Duden hat Hashtag als eines von 5000 neuen Wörtern gerade aufgenommen. Ein Neutrum, ist dort nun nachzulesen: das, nicht etwa, wie häufig zu hören, der Hashtag.

Twitter fand's anfangs zu nerdig

Messina, inzwischen 36 Jahre alt, war als Designer bei Google, hat auch bei Uber gearbeitet und kürzlich seinen eigenen Chat-Bot entwickelt. Damals, erinnert er sich, war er Twitter-Nutzer Nummer 1186. "Eigentlich wollten wir Twitter nur besser an unsere eigenen Interessen anpassen", erzählt er. Daher schlägt er vor, Begriffe mit einem vorangestellten Doppelkreuz zu versehen, um Diskussionen zu bündeln und Dinge wiederzufinden. Inspiriert hat ihn der damals populäre Chat IRC, dessen Kanäle durch ein # vor ...

