NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gefallen, während die Renditen in allen Laufzeiten stiegen. Im späteren Handelsverlauf weiteten allerdings nur die lang laufenden Bonds ihre Verluste aus.

Die Risikoneigung habe wieder zugenommen, kommentierten mehrere Marktexperten und verwiesen auf die steigenden US-Börsen. Als sicher geltende Anleihen waren daher weniger gefragt.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte und rentierten mit 1,322 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 5/32 Punkte auf 100 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,787 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen fielen um 10/32 Punkte auf 100 9/32 Punkte und rentierten mit 2,217 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 18/32 Punkte auf 99 5/32 Punkte nach. Ihre Rendite betrug 2,791 Prozent./ck/he

AXC0188 2017-08-22/21:22