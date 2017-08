New York (ots/PRNewswire) - KPS Capital Partners, LP (KPS) hat

heute bekannt gegeben, dass man über ein neu formiertes

Partnerunternehmen C&D Technologies Inc. und dessen

Partnerunternehmen (C&D bzw. Unternehmen) erworben hat. Die

finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht offengelegt.



C&D hat seinen Hauptsitz in Blue Bell (Pennsylvania) und

produziert, konstruiert, liefert und wartet vollständig integrierte

Reserveaggregate zur Steuerung und Überwachung des Stromflusses und

für Notstrom. Das Unternehmen ist weltweit führend bei Lösungen und

Dienstleistungen für die Märkte der Versorger, Telekommunikation,

Stromversorgung ohne Unterbrechung, Kabel, Breitband und erneuerbarer

Energie. C&D schafft fortlaufend innovative Produkte und Verfahren,

welche die Leistung steigern und den langfristigen Wert für die

Kunden verbessern. Das Unternehmen unterhält vier

Produktionseinrichtungen in den USA, Mexiko und China und beschäftigt

weltweit ca. 1.400 Mitarbeiter.



David Shapiro, geschäftsführender Gesellschafter bei KPS, sagte:

"Wir sind auf den Erwerb von C&D stolz und freuen uns auf die enge

Zusammenarbeit mit CEO Armand Lauzon und dem Managementteam des

Unternehmens, um die Plattform von C&D aggressiv durch organisches

Wachstum und strategische Erwerbungen auszubauen. C&D ist ein

führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die

Stromspeicherung und verzeichnet eine lange Geschichte der

Innovation, Qualität und des Kundendienstes. Im Ergebnis des Erwerbs

durch KPS steht C&D nun ausreichend Kapital zur Verfügung. Die Bilanz

ist gut und wir haben jetzt Zugang zu den strategischen,

betrieblichen und finanziellen Ressourcen von KPS."



Armand Lauzon, CEO von C&D, sagte: "Wir freuen uns über die

Partnerschaft mit KPS, in deren Rahmen C&D in seine nächste Phase des

Wachstums und der Weiterentwicklung eintreten wird. C&D strebt

danach, seinen Kunden unerreichte Qualität, Technik und Kundendienst

zu bieten. KPS teilt diesen Schwerpunkt und dieses Engagement. Dies

zeigt sich in seinen 26 Jahren erfolgreicher Investitionen in

Unternehmen der Produktion und Industrie weltweit. Die Konzentration

von KPS auf Exzellenz bei der Herstellung und das Engagement für

Investitionen in Forschung und Entwicklung werden im Zusammenwirken

mit signifikanten Kapitalquellen die zahlreichen Wachstumsinitiativen

von C&D unterstützen."



Paul, Weiss, Rifkind, Wharton und Garrison LLP waren Rechtsberater

von KPS und dessen Partnerfirmen.



Über C&D Technologies Inc.



C&D hat seinen Hauptsitz in Blue Bell (Pennsylvania) und

produziert, konstruiert, liefert und wartet vollständig integrierte

Reserveaggregate zur Steuerung und Überwachung des Stromflusses und

für Notstrom. Das Unternehmen ist weltweit führend bei Lösungen und

Dienstleistungen für die Märkte der Versorger, Telekommunikation,

Stromversorgung ohne Unterbrechung, Kabel, Breitband und erneuerbarer

Energie. C&D schafft fortlaufend innovative Produkte und Verfahren,

welche die Leistung steigern und den langfristigen Wert für die

Kunden verbessern. Das Unternehmen unterhält vier

Produktionseinrichtungen in den USA, Mexiko und China. In Kanada,

Lateinamerika, Europa, dem Mittleren Osten und Indien verfügt man

über Verkauf und Vertrieb. Das Unternehmen beschäftigt weltweit ca.

1.400 Mitarbeiter. Weitere Informationen über C&D finden Sie unter

www.cdtechno.com.



Über KPS Capital Partners LP



KPS verwaltet den KPS Special Situations Funds, eine Gruppe von

Investmentfonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 5,2 Milliarden

US-Dollar. Die Partner von KPS arbeiten seit mehr als zwei

Jahrzehnten exklusiv daran, signifikante Kapitalerhöhungen

umzusetzen. Dies geschieht durch maßgebliche Equity-Investitionen in

produzierende Unternehmen und Industriefirmen einer breiten Palette

von Branchen, darunter Grundmaterialien, Verbrauchermarken,

Gesundheit und Luxuserzeugnisse, Automobilteile, Kapitalausstattung

und allgemeine Produktion. KPS schafft für seine Investoren durch

konstruktive Zusammenarbeit mit talentierten Managementteams Wert.

Das Ziel ist, Unternehmen weiter zu verbessern. Kapitalrendite wird

durch strukturelle Verbesserung der strategischen Position,

Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität der Portfoliofirmen erzielt,

statt primär auf finanzielle Leverage-Effekte zu setzen. Die

Portfoliounternehmen von KPS verfügen über einen kumulierten

jährlichen Umsatz von ca. 5,7 Milliarden US-Dollar, betreiben 152

Fertigungsanlagen in 30 Ländern und beschäftigen mehr als 46.000

Mitarbeiter direkt und in Joint-Ventures weltweit. Die

Investmentstrategie und die Unternehmen des Portfolios von KPS sind

im Einzelnen unter www.kpsfund.com dargelegt.



Originaltext: KPS Capital Partners, LP

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100057929

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100057929.rss2



Pressekontakt:

Geschäftliche Anfragen: KPS

+1 212 338 5100 | C&D

+1 215 619 2700 | Medienbeziehungen: Mark Semer und Daniel Yunger

+1 212 521 4800