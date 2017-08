London (ots/PRNewswire) -



Seit 2009 hat die Gamescom die einflussreichsten, bahnbrechendsten und innovativsten Unternehmen der heutigen Gaming- und Unterhaltungsszene weltweit hervorgebracht. Conotoxia (https://conotoxia.com/) wird anlässlich des Events in Deutschland Bezahllösungen für Spieleentwickler, Publisher und Enthusiasten vorstellen.



"The Heart of Gaming" - die Gamescom gilt als größte Gaming Convention in Europa. Der Event, der vom 22.-26. August in Köln stattfindet, zieht um die 345.000 Besucher an. Die Messe heißt Gamer, Dienstleistungsanbieter und Repräsentanten sowohl der digitalen Unterhaltungs- als auch der Gaming-Industrie willkommen.



2017 wird nicht nur wegen der unglaublichen Messefläche von 200.000 Quadratmetern ein Rekordjahr werden. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wird die Gamescom 2017 eröffnen, was ein historischer Moment sein wird, denn nie zuvor hat ein amtierender Bundeskanzler die Convention eröffnet. Zudem hat die Gamescom bereits publik gemacht, dass bis zu 1000 Aussteller erwartet werden, darunter Firmen wie Sony, Microsoft, Nintendo, Activision und Ubisoft.



"Die Gamescom eignet sich zur Präsentation aktueller und zukünftiger Produkte. Zudem entspricht sie den Bedürfnissen der Gamer sowie der Großhändler und Producer innerhalb der Gaming-Industrie. Dieser Ansatz geht mit unserer Strategie einher. Wir werden die internationale Marke Conotoxia vorstellen und unsere aktuellen sowie künftigen Leistungen der Öffentlichkeit präsentieren. Ein gutes Beispiel ist Conotoxia Pay, das Online-Zahlungen auf Basis von brandaktueller Technologie ermöglicht", erklärt Kamil Sahaj, CMO bei Cinkciarz, Mutterunternehmen von Conotoxia.



Die Cinkciarz Group ermöglicht Kunden den Währungsumtausch mittels Spitzentechnologie und bietet besonders attraktive Wechselkurse und Übertragungsgebühren. Die Dienstleistungen der Cinkciarz Group werden sowohl von Einzelpersonen als auch von Unternehmen in Anspruch genommen und Transaktionen lassen sich jederzeit mithilfe von Express- und Gratis-Transfers online ausführen. Conotoxia bietet die gleiche Transparenz, Stärke und Innovation, die für die globale Geldtransfer- und Zahlungsdienste-Industrie entscheidend sind.



