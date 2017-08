FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Aurubis und Drillisch werden neu in den Stoxx Europe 600 aufgenommen. Dagegen müssen die Titel von Bilfinger ihren Platz in dem Index räumen. Dies teilte der Indexbetreiber Stoxx mit. Die Änderungen werden mit Handelsbeginn am 18. September wirksam.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + STOXX EUROPE 600 - NEUAUFNAHME - ASR Nederland (Niederlande) - Air France-KLM (Frankreich) - Drillisch (Deutschland) - Spie (Frankreich) - Aurubis (Deutschland) - Berendsen (Großbritannien) + STOXX EUROPE 600 - HERAUSNAHME - Qinetiq (Großbritannien) - Bilfinger (Deutschland) - Domino's Pizza (Großbritannien) - Drax (Großbritannien) - Petrofac (Großbritannien) - Mediaset (Italien) ===

