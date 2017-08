FRANKFURT (Dow Jones)--"Es war nicht viel los", so ein Händler von Lang & Schwarz am Dienstag zum nachbörslichen Handel. Der Gesamtmarkt sei mit der positiven Entwicklung an der Wall Street noch etwas nach oben gelaufen. Die Umsätze seien allerdings gering gewesen. Wichtige Unternehmensnachrichten habe es nicht gegeben. Keine Reaktion zeigten die Aktien von Aurubis und Drillisch mit der Aufnahme in den Stoxx Europe 600. Auch die Bilfinger-Aktie, die den Index im Gegenzug verlassen muss, reagierte auf die Entscheidung nicht.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.253 12.229 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2017 16:38 ET (20:38 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.