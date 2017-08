Freiburg (ots) - Trump bietet bei all den großen Sprüchen nur ein Weiter-so mit leichten Korrekturen. Was die 4000 Soldaten, die er offenbar zusätzlich an den Hindukusch entsenden will, ausrichten sollen, wenn es einer weitaus größeren Streitmacht in der Anfangszeit von Präsident Obama nicht gelang, das Blatt zu wenden, bleibt sein Geheimnis. Trumps Generälen geht es nur darum, die Offensive der Taliban aufzuhalten, in der Hoffnung, die Gemäßigteren unter ihnen an den Verhandlungstisch zu bringen. Das ist seit Jahren Politik der USA. Wäre Trump ehrlich, würde er sagen, dass er nur improvisiert. http://mehr.bz/khs194a



