Der US-Außenminister spielt auf Zeit. Der US-Kongress hat zwar Militärhilfe für Ägypten bewilligt, doch Tillerson blockiert die Auszahlung. Dahinter steckt unter anderem ein Gesetz, das Menschenrechte ins Spiel bringt.

Die US-Regierung hat eine Zahlung von fast 200 Millionen Dollar (170 Millionen Euro) Finanzhilfe an Ägypten verzögert und weitere 100 Millionen Dollar (etwa 85 Millionen Euro) gekürzt. Begründet wurde das am Dienstag vom Außenministerium in Washington mit der Menschenrechtslage in dem Land. Außenminister Rex Tillerson habe zwar die Freigabe der vom Kongress bewilligten Militärhilfe unterzeichnet, die Auszahlung ...

