Köln (ots) - Köln. Ein Plan des 1. FC Köln zur Erweiterung des Rhein-Energie-Stadions droht an Lärmschutz-Auflagen zu scheitern. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) berichtet, wäre für die von dem Bundesligisten geforderte Zuschauerzahl von 75 000 - eine 50-prozentige Aufstockung des derzeitigen Platzkontingents von 50 000 - wegen des Lärmschutzes nur mit einem geschlossenen Dach realisierbar. Zu diesem Ergebnis soll nach dem Bericht eine Architektenstudie gelangen, mit der sich der Aufsichtsrat der Sportstätten GmbH an diesem Mittwoch befassen wird. Ein Aufstocken des Oberrangs samt des Baus einer ausfahrbaren Überdachung wäre mit enorm hohen Kosten verbunden. Der 1. FC Köln erwägt den Bau eines Stadions an anderer Stelle, sollte die Stadt Köln die geforderte Erweiterung nicht genehmigen. Es könnte sich dann auch um einen Standort außerhalb der Stadtgrenzen handeln.



OTS: Kölner Stadt-Anzeiger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66749.rss2



Pressekontakt: Kölner Stadt-Anzeiger Newsdesk Telefon: 0221 224 3149