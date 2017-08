Hongkong (ots/PRNewswire) - Für den LUI Che Woo Prize - Preis für Weltzivilisation ("der LUI Che Woo Prize" oder "der Preis") wurden am 22. August (Ortszeit Hongkong) die Preisträger 2017 sowie die Preise in sämtlichen Kategorien der Sonderschwerpunktthemen 2018 bekannt gegeben.



Um die vollständige Multimedia-Veröffentlichung zu sehen, klicken Sie bitte hier: http://www.prnasia.com/mnr/lcw_201708.shtml



Die Preisträger des LUI Che Woo Prize 2017 sind:



Preiskategorie 1: Nachhaltige Entwicklung in der Welt (Preis für Nachhaltigkeit)



Sonderschwerpunktthema: Verhinderung des Klimawandels



Preisträger: XIE Zhenhua



Herr Xie Zhenhua erhält den Preis für Nachhaltigkeit für seine entscheidende Rolle für den Erfolg der internationalen Verhandlungen zum Pariser Klimaabkommen 2015, was letztendlich zur Unterzeichnung des Abkommens geführt hat, und für seine Bemühungen bei der Leitung und der Förderung von Maßnahmen zur Verhinderung des Klimawandels in China, die anderen sich entwickelnden Ländern als Vorbild dienen. Herr Xie hat beachtenswerte Beiträge zur Verhinderung des Klimawandels geleistet.



Preiskategorie 2: Verbesserung des Wohlergehens der Menschheit (Preis für Verbesserung der öffentlichen Versorgung)



Sonderschwerpunktthema: Verminderung von Armut



Preisträger: Landesa



Landesa erhält den Preis für die Verbesserung der öffentlichen Versorgung für seine Förderung der Idee "Das Land den Bauern" sowie für seine Erfolge bei der Sicherung von Landrechten für über 120 Millionen der weltweit ärmsten Familien in mehr als 50 Ländern in den vergangenen 50 Jahren. Landesa hat sich das Konzept der Selbsthilfe, also "Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen", zu eigen gemacht und so außergewöhnliche Beiträge zur Verminderung der Armut geleistet.



Preiskategorie 3: Förderung einer positiven Lebenseinstellung und Steigerung der positiven Energie (Preis für Positive Energie)



Sonderschwerpunktthema: Förderung von Harmonie zwischen unterschiedlichen Gruppen



Preisträger: Das Internationale Paralympische Komitee



Das Internationale Paralympische Komitee ("IPC") erhält den Preis für Positive Energie für seine außergewöhnliche Arbeit im Vorfeld für die Motivation der paralympischen Athleten, den Sport zu feiern und an den Wettbewerben teilzunehmen, indem es Menschen mit einer Behinderung Hoffnung gegeben und die lange Zeit vorherrschende verzerrte Wahrnehmung dieser Menschen durch die Gesellschaft verändert hat. Das IPC hat sich erfolgreich der Förderung von Harmonie zwischen unterschiedlichen Gruppen gewidmet und positive Energie rund um den Globus verbreitet.



Dr. Lui Che Woo, Gründer und Vorsitzender des Direktoriums und Preisbeirates des LUI Che Woo Prize, sagte: "Stellvertretend für das Direktorium und für das Entscheidungsgremium für den Preis möchte ich den drei Preisträgern, die auf ihrem jeweiligen Gebiet die Besten sind, unsere herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Wir möchten den drei Preisträgern für ihre Beiträge, die sie für die Welt geleistet haben, danken und wir hoffen aufrichtig, dass sie ihre Arbeit fortsetzen und der Weltzivilisation als einflussreiche Vorbilder dienen, damit zukünftig noch mehr Menschen von ihrer Arbeit profitieren können."



Herr Xie Zhenhua sagte: "Ich fühle mich sehr geehrt durch die Auszeichnung mit dem LUI Che Woo Prize. Es ist eine großartige Anerkennung für mich, mein Team und, was das wichtigste ist, für unser Land und seine Politik, die ergriffenen Maßnahmen und Aktionen, ganz besonders im Hinblick auf die erzielten Fortschritte in diesem Bereich. Das dient definitiv als Bestätigung, als Ermutigung und auch als Motivation, die uns antreiben wird, zukünftig noch bessere Ergebnisse zu erzielen."



Herr Chris Jochnick, der Präsident und CEO von Landesa sagte: "Die Nachricht, dass wir den LUI Che Woo Prize erhalten sollen, kam für uns unerwartet und gleichzeitig war sie auch unglaublich aufregend. Worum es beim LUI Che Woo Prize - Preis für Verbesserung der öffentlichen Versorgung insbesondere geht, ist die Flexibilität und bloße Möglichkeit, dorthin zu gehen, wo es am dringendsten nötig ist. Das erlaubt es uns, die Art von Arbeit zu tun, von der wir glauben, dass es die am meisten benötigte und die effektivste ist, wenn es um eine Anhebung des Lebensstandards für die ärmsten Frauen und Männer auf der Welt geht."



Sir Philip Craven, Präsident des IPC, sagte: "Umwerfend! Für unsere Organisation ist es schlicht unglaublich, den Preis für Positive Energie zu erhalten und mit einer derart herausragenden Auszeichnung bedacht zu werden, und das genau von dieser Gruppe von Personen, die den Preis vergeben, und auch im Hinblick darauf, dass Herr Lui an uns denkt. Mit dem Preis ist die Überzeugung verbunden, dass unsere wichtigste antreibende Kraft der paralympische Geist ist, wobei der paralympische Geist nichts anderes ist als 'Positive Energie'. Deshalb ist es großartig, dass diese beiden Gruppen aus Vordenkern und Akteuren hier zusammenkommen können. Es ist wirklich eine große Ehre."



Professor Lawrence J. Lau, Vorsitzender des Preis-Empfehlungsausschusses, sagte: "Diese dreistufige Struktur stellt sicher, dass die Preisträger sorgfältig ihm Hinblick auf ihre Verdienste und Beiträge bewertet werden und deshalb diese außergewöhnliche Ehre auch wirklich verdient haben. Wir hoffen, dass sie den Preis als Zeichen der Ermutigung verstehen, um ihre jeweilige Mission weiter zu verfolgen."



Der LUI Che Woo Prize ist ein internationaler, interdisziplinärer und innovativer Preis, der sich mit der Zeit weiterentwickelt. Um die sich permanent weiterentwickelnden, weltweiten Anforderungen und Herausforderungen angehen zu können, wird im Rahmen der Auszeichnungen für jede Preiskategorie ein Sonderschwerpunktthema festgelegt.



Die Sonderschwerpunktthemen 2018 für die jeweiligen Preiskategorien sind:



Preiskategorie Sonderschwerpunktthema 2018 Preis für Weiterentwicklung von Nachhaltigkeit erneuerbaren Energien Preis für Verringerung der Verbesserung Auswirkungen von der Naturkatastrophen öffentlichen Versorgung Preis für Bekämpfung des Positive Analphabetismus Energie



Eine Nominierung ist nur über eine Einladung möglich. Der LUI Che Woo Prize wird an mehr als 1.000 Nominatoren eine Einladung versenden. Darunter befinden sich die Leiterinnen und Leiter von Universitäten, akademischen Institutionen und Fachorganisationen. Nominierungen werden unabhängig von Rasse, Religionszugehörigkeit und Nationalität (bei Einzelpersonen) und unabhängig vom Standort einer Einrichtung (bei Organisationen) in Betracht gezogen.



Weitere Informationen über den LUI Che Woo Prize erhalten Sie auf der offiziellen Website www.luiprize.org.



