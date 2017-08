Verschmutzen Unternehmen die Umwelt, müssen sie oft mit einer Klage rechnen. Nun dreht der Betreiber der Dakota Access Pipeline den Spieß um. Dessen Anwaltskanzlei ist für einen Job bei Trump bekannt.

Die Auseinandersetzung um den Bau der Dakota Access Pipeline in den USA hat bereits internationale Schlagzeilen gemacht. Nun nimmt sie eine ungewöhnliche Wendung: Die für den Bau zuständige Firma Energy Transfer Partners will einem Bericht des "Wall Street Journals" zufolge gegen Greenpeace, Earth First und weitere Umweltgruppen vor Gericht ziehen - und dabei ein Gesetz nutzen, das einmal als Hilfsmittel gegen die Mafia ersonnen worden war.

Energy Transfer Partners betreibt eine Pipeline, die Öl mehr als 16.000 Kilometer weit von einem Fördergebiet im US-Bundesstaat North Dakota zu den Raffinerien in Illinois transportiert. Ein umstrittener Bauabschnitt liegt unter dem Missouri-Fluss und dem Stausee Lake Oahe. Ureinwohner und Umweltgruppen sehen darin eine Gefahr für die Trinkwasserversorgung in einem nahegelegenen ...

