BERLIN/RASTATT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hält trotz der langen Sperrung einer Nord-Süd-Hauptroute in Baden-Württemberg an ihrem Pünktlichkeitsziel für den Fernverkehr fest. Bei den ICE und Intercitys sollen demnach in diesem Jahr 81 Prozent der Züge pünktlich sein. "Die 81 Prozent stehen nicht in Frage", sagte ein Konzernsprecher in Berlin auf Anfrage.

Die für den Personen- und Güterverkehr wichtige Rheintalbahn ist nach einem Unfall an einer Tunnelbaustelle bei Rastatt seit 12. August unterbrochen. Sie soll am 7. Oktober wieder freigegeben werden, wie die Bahn am Dienstag mitteilte. Von den täglich 800 bis 1300 Personenfernzügen, die auf dem deutschen Schienennetz unterwegs sind, passieren etwa 70 die Rheintalbahn. Hinzu kommen 50 Regionalzüge sowie bis zu 200 Güterzüge./brd/DP/zb

