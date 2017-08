NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Trump/Afghanistan:

"Wenn jetzt die amerikanischen Truppen in dem Land um bis zu 3900 zusätzliche Soldaten aufgestockt werden, dann ist es auch Trumps Krieg. Eine Strategie freilich ist das noch lange nicht. Von Aufbau am Hindukusch will der Mann im Weißen Haus nichts wissen. Die Mittel dafür werden massiv gekürzt. Dabei sind es die Verzweiflung und die Perspektivlosigkeit, die so viele junge Afghanen anfällig für die Taliban machen. Am verhängnisvollen Einfluss, den der Nachbar Pakistan auf den Krieg hat (und im Hintergrund die Saudis), ändert sich gar nichts. Für Afghanistan sind das schlechte Nachrichten."/yyzz/DP/stb

