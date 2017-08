Nordic Nanovector ASA - Resultater for Andre Kvartal Og Foerste Halvår 2017

OSLO, Norway, August 23, 2017 /PRNewswire/ --



Nordic Nanovector (OSE: NANO) publiserer i dag resultater for andre kvartal og foerste halvår 2017. Selskapets ledelse vil gi en presentasjon av resultatene klokken 08:30 i Oslo - se ytterligere informasjon nedenfor.

Nordic Nanovector rapporterer om fortsatt solid operasjonell fremgang i andre kvartal, med svært lovende kliniske resultater fra den pågående fase 1/2-studien med Betalutin® som ble presentert på International Conference on Malignant Lymphoma (ICML) i juni. Resultatene fortsetter å fremheve det store potensialet for enkeltdose Betalutin® i behandlingen av tilbakevendende sakte-voksende lymfekreft av typen non-Hodgkins lymfom (iNHL) og gir trygghet for at selskapet er i rute til å igangsette den avgjoerende fase 2 PARADIGME-studien i andre halvår 2017. En fase 1 doseforhoeyningsstudie i diffus storcellet B-celle lymfom (DLBCL) rekrutterer aktivt pasienter, og innledende forberedelser for en fase 2 kombinasjonsstudie for Betalutin® og rituximab, i tillegg til en fase 1-studie med Humalutin' i iNHL-pasienter skrider frem.

- Vi er svært fornoeyd med fremgangen oppnådd i foerste halvår 2017 og vi er fortsatt svært entusiastiske med basis i de sterke dataene presentert på ICML i juni. Resultatene underbygger Betalutin®'s potensiale i behandlingen av pasienter med iNHL. Teamet vårt har arbeidet hardt for å bygge et sterkt fundament for et travelt og spennende annet halvår der vi venter initiering av flere nye kliniske studier, inkludert fase 2 PARADIGME-studien, sier Nordic Nanovectors administrerende direktoer, Luigi Costa.

Operasjonelle begivenheter i andre kvartal 2017

• Fremdriften fortsetter mot oppstart av den avgjoerende fase 2 PARADIGME-studien i andre halvår 2017 som planlagt, med Betalutin® i pasienter med gjentagende follikulært lymfom (FL)

• Resultater presentert på ICML i juni viser en sterk klinisk profil for enkeltdose Betalutin® hos pasienter med tilbakevendende iNHL

o Enkeltdose Betalutin® er veldig aktiv i tilbakevendende iNHL, spesielt i FL-pasienter

o Veltolerert, forutsigbar og håndterbar sikkerhetsprofil med ingen ingen uventede funn

• Sikkerhetskomiteen anbefaler rekruttering av nye pasienter til fase 2 utvidelse av Arm 4

o For å bekrefte hvorvidt hoeyere predoseringsregime kan gjoere det mulig å benytte en hoeyere dose av Betalutin®

• Rekruttering av DLBCL-pasienter i fase 1 doseringsoeknings-studien med Betalutin® pågår

o Studien rekrutterer aktivt pasienter i USA og Europa

• Forberedelsene pågår for klinisk fase 2-studie for å utforske potensialet for Betalutin® i kombinasjon med rituximab i andrelinjebehandling av FL

o Fase 2-studien forventes å starte i andre halvår 2017

• Forberedelsene pågår for klinisk fase 1-studie for Humalutin' for foerstelinjebehandling av NHL

o Fase 1-studien ventes å starte i andre halvår 2017

Hendelser etter andre kvartal 2017

• Dr. Reza Safaei, tidligere Head of Medical Affairs, Europa i Seattle Genetics, utnevnt til Head of Medical Affairs

Finansielle hoeydepunkt andre kvartal 2017

(Beloep i parentes = samme periode i 2016 dersom ikke annet er oppgitt)

• Omsetningen i andre kvartal 2017 ble 0,1 millioner kroner (0,1 millioner kroner). Omsetningen for foerste halvår 2017 var 0,1 millioner kroner (0,2 millioner kroner)

• Totale driftskostnader for andre kvartal var 76,3 millioner kroner (48,1 millioner kroner). Totale driftskostnader i foerste halvår 2017 var 142,1 millioner kroner (100,9 millioner kroner)

• Samlet tap for andre kvartal beloep seg til 66,3 millioner kroner (tap på 51,1 millioner kroner). Samlet tap i foerste halvår var 122,1 million kroner (115,2 millioner kroner)

• Kontantbeholdningen beloep seg til 881,4 millioner kroner ved utgangen av juni 2017 (933,3 millioner kroner per 31. mars 2017 og 1 018,2 millioner kroner per 31. desember 2016.)

Fremtidsutsikter

Nordic Nanovector arbeider for å være ledende innen målrettede terapier for hematologiske kreftindikasjoner. Selskapet soeker å nå målet ved å utvikle, produsere og kommersialisere innovative terapier for å imoetekomme store udekkede medisinske behov og forbedre kreftbehandlingen.

Nordic Nanovectors operasjonelle aktiviteter utvikler seg som planlagt. Selskapet har som målsetning å maksimere verdien av Betalutin® gjennom alle faser av NHL og i andre hematologiske kreftindikasjoner. Selskapet har gjennomfoert innledende steg i forberedelsen for kommersialiseringen av Betalutin®. I tillegg, som et ledd i Nordic Nanovectors strategi, arbeider selskapet med å selektivt utvide sin portefoelje av nye målrettede biofarmasoeytiske produktkandidater for å stoette opp under fremtidig vekst.

Betalutin® har en veldifferensiert produktprofil sammenlignet med sine konkurrenter. Det er så langt oppnådd lovende foreloepige resultater og det er god fremdrift i den kliniske studien Lymrit 37-01. Dette gir selskapet trygghet for å fastholde planen med oppstart av den endelige fase 2 PARADIGME studien i andre halvår 2017. Ledelsen vil fortsette å rette innsatsen mot effektiv utoevelse av planer for å nå kliniske milepæler.

Selskapets kontantbeholdning er forventet å være tilstrekkelig til å nå den regulatoriske godkjenningssoeknaden for Betalutin® i FL i foerste halvdel av 2019 og til å oppnå verdigenererende kliniske milepæler i de oevrige programmene.

Informasjon om presentasjon og webcast

Selskapets ledelse gir en presentasjon av resultatene i dag klokken 08:30.

Sted: Thon Hotel Vika Atrium

Munkedamsveien 45

0250 Oslo

Moeterom: BJØRVIKA

Presentasjonen kan foelges direkte på www.nordicnanovector.com under Investor Relations / Webcast.

Resultatrapporten og presentasjonen er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com under seksjonen Investor Relations / Quarterly reports/ 2017 fra klokken 07:00 i dag.

Om Nordic Nanovector

Nordic Nanovector arbeider med utvikling og kommersialisering av innovativ behandling til pasienter for å moete store udekkede behandlingsbehov og videreutvikle kreftbehandling. Selskapet har ambisjoner om å bli en ledende aktoer innen utviklingen av målrettet behandling for hematologisk kreft.

Nordic Nanovectors ledende legemiddelkandidat under klinisk utvikling er Betalutin®, et målrettet CD37 antistoff-radionuklid-konjugat (ARC) utviklet for å forbedre og supplere dagens behandlingsalternativ for pasienter med lymfekreftformen non-Hodgkin's Lymfom (NHL). NHL er en indikasjon med et stort udekket behandlingsbehov og muligheter for såkalt «orphan drugs designation», en incentivordning for få frem nye legemidler til sjeldne sykdommer. NHL representerer er et voksende marked med et antatt markedspotensial på omkring 20 milliarder amerikanske dollar innen 2024.

Selskapet har som mål å utvikle Betalutin®, både alene og i kombinasjon med andre behandlingsformer, for behandling av varianter av NHL, og regner med å sende den foerste regulatoriske soeknaden for fremskreden follikulært lymfom i loepet av foerste halvår av 2019. Nordic Nanovector planlegger å beholde markedsfoeringsrettighetene og delta aktivt i kommersialiseringen av Betalutin® i viktige markeder.

Selskapet arbeider også med utvikling av en produktportefoelje med ARC og andre immunterapier for flere kreftindikasjoner.

Ytterligere informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.nordicnanovector.com

Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

