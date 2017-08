FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.08.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2DB XFRA US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001 0.274 EUR

17F XFRA GB00BLWDVP51 FDM GROUP HLDGS LS -,01 0.131 EUR

3K7 XFRA US8686071023 SUPREME INDS A DL-,10 0.030 EUR

TVTB XFRA TH0209010R15 THAI VEGET.OIL-NVDR- BA 1 0.014 EUR

PJR XFRA US7240781002 PIPER JAFFRAY DL-,01 0.266 EUR

PAR XFRA US7010941042 PARKER-HANNIFIN DL-,50 0.562 EUR

NTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 0.851 EUR

NRD XFRA US6556641008 NORDSTROM INC. 0.315 EUR

MKT XFRA US55306N1046 MKS INSTRUMENTS INC. 0.149 EUR

LS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC. 0.043 EUR

G3V XFRA US3932221043 GREEN PLAINS INC. 0.102 EUR

FCS XFRA US31430F1012 FELCOR LODGING TR. DL-,01 0.034 EUR

BNK XFRA US09227Q1004 BLACKBAUD INC. DL-,001 0.102 EUR

ZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.451 EUR

XBLA XFRA TH1016010R13 BANGKOK LIFE ASSUR.-NVDR- 0.008 EUR

PSQ XFRA TH0823010010 SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 0.006 EUR

CYC XFRA SG1B51001017 JARDINE CYCLE+CARR. SD 1 0.153 EUR

EJXB XFRA SE0000163628 ELEKTA AB B SK 2 0.052 EUR

LR6B XFRA KYG548561284 LIFESTYLE INTL HLDGS SUB. 0.031 EUR

C44 XFRA KYG2113L1068 CHIN.RES CEMENT HLD (NEW) 0.013 EUR

CWB XFRA GB00B4Y7R145 DIXONS CARPHONE LS -,001 0.085 EUR

KYC XFRA GB00B1CRLC47 MONDI PLC EO -,20 0.191 EUR

DQ6 XFRA GB00B15FWH70 CINEWORLD GRP PLC LS -,01 0.065 EUR

LS4C XFRA GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE 0.157 EUR

H5P XFRA GB00B0LCW083 HIKMA PHARMACEUTIC.LS-,10 0.094 EUR

42BA XFRA GB00B02L3W35 BERKELEY GRP HLDGS ORD 0.565 EUR

POH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.340 EUR

PRU XFRA GB0007099541 PRUDENTIAL PLC LS-,05 0.158 EUR

JLT XFRA GB0005203376 JAR.LLOYD THOM.GRP LS-,05 0.133 EUR

RMZ XFRA CA7819036046 RUSSEL METALS A 0.257 EUR

IZ1 XFRA CA3359341052 FIRST QUANTUM MINLS 0.003 EUR

HLH XFRA BMG4587L1090 H.K. LD HLDGS DL -,10 0.051 EUR

WOPA XFRA AU000000WPL2 WOODSIDE PET. 0.417 EUR

QBE XFRA AU000000QBE9 QBE INSURANCE GRP 0.148 EUR

JB3 XFRA AU000000JBH7 JB HI-FI LTD 0.309 EUR