SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 51,69 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 13 Cent auf 47,70 Dollar.

Die Behebung einer Pipeline-Blockade in Libyen habe etwas auf die Preise gedrückt, hieß es aus dem Handel. Vor wenigen Tagen war wegen der Blockade die Förderung auf dem größten Ölfeld des Landes eingestellt worden.

Die Preisdifferenz zwischen Rohöl aus Europa und US-Öl bleibt weiterhin mit rund vier Dollar auf dem höchsten Niveau seit knapp zwei Jahren. Experten der Commerzbank zufolge haben zuletzt Spekulationen auf einen steigenden WTI-Preis nachgelassen. Händler führten dies auf die Erwartung steigender Ölexporte aus den USA zurück.

In diesem Umfeld konnte ein Rückgang der US-Ölreserven laut dem Interessenverband American Petroleum Institute (API) den Preisen am Vorabend keinen Auftrieb geben. Die offiziellen Zahlen zu den Lagerbeständen werden am Mittwochnachmittag veröffentlicht. Analysten rechnen auch hier mit einem Rückgang./tos/fbr

AXC0030 2017-08-23/07:31