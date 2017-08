Gut drei Monate steckt das Wertpapier des Autozulieferers Continental in einer ausgeprägten Konsolidierung, fand aber im Bereich von 187,20 Euro offenbar einen tragfähigen Boden und stieg im gestrigen Handel an seine obere Trendkanalbegrenzung an. Das dürfte nun zu einem signifikanten Ausbruchsversuch führen!

Das langfristige Chartbild der Continental-Aktie ist nicht gerade von hoher Spannung geprägt, jedoch glänzt das Papier durch seine extrem gute Auswertbarkeit. Nach dem die Aktie im Bereich von 158,20 Euro einen tragfähigen Boden gefunden hat und einen übergeordneten Abwärtstrend gegen Ende letzten Jahres überwinden sowie auf ein vorläufiges Niveau von 206,55 Euro zulegen konnte, fiel die Aktie anschließend wieder in eine kurzfristige Konsolidierung. Diese reichte bis auf das Unterstützungsniveau von 187,20 Euro abwärts, unglücklicherweise wurde dadurch auch der gleitende Durchschnitt EMA 200 kurzzeitig bärisch gekreuzt. Der ...

