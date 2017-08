INDEX-MONITOR DRILLISCH UND AURUBIS KOMMEN IN STOXX EUROPE 600 - BILFINGER RAUS AB1Bei Air Berlin drohen trotz staatlicher Brückenkredite bald erste Flugausfälle aus Geldmangel, SZ, S. 1, 2 Ryanair-Chef Michael O'Leary kritisiert Air-Berlin-Verwertungsprozess und attackiert Politik in Berlin, FAZ, S, 15 DB1Ann-Kristin Achleitner Favoritin auf Aufsichtsratsvorsitz bei Deutscher Börse, Bilanz EFFDEWB schließt Vertrag über den Verkauf der Nanotron Technologies GmbH JENJenoptik baut Automobilgeschäft in USA aus OHBOHB rüstet sich gegen Attacke von Wyser-Pratte, HB, S. 19 SAP SAP-Rivale Salesforce (NB -1,3%) hebt Ausblick erneut an Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK...

Den vollständigen Artikel lesen ...