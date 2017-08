Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Bayer angesichts der von der EU-Kommission beschlossenen genaueren Überprüfung der Monsanto-Übernahme von 107 auf 105 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Stephen McGarry reduzierte in einer Studie vom Mittwoch seine Schätzungen für Umsatz und Gewinn je Aktie in Anlehnung an die von Bayer zuletzt gesenkten Prognosen./ajx/tih Datum der Analyse: 23.08.2017

AFA0007 2017-08-23/08:37

ISIN: DE000BAY0017