Während andere in ihren Sommerferien faul am Strand liegen, sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen und dabei leckere Schirmchendrinks schlürfen, flogen wir um die halbe Welt. Wir sind in die Gluthölle von Arizona gereist und haben uns für Sie den nächsten Goldproduzenten in den USA angesehen. Northern Vertex plant in 20 Minuten Entfernung von der Kleinstadt Bullhead City noch dieses Jahr Gold zu produzieren. Wir haben den aktuellen Baufortschritt bei 40°C im Schatten persönlich unter die Lupe genommen.

Stromleitung wird überraschen

Die Moss Mine könnte günstiger nicht liegen. Weit genug weg von einer größeren Siedlung oder Stadt (Bullhead City und Laughlin), um die Bevölkerung nicht durch Staub oder Lärm zu belästigen. Aber dennoch ist sie nah genug, um ausreichend Arbeitskräfte zu finden, die auch zu Hause schlafen können. So spart man sich die Kosten für ein eigenes Camp. Wasser ist ausreichend vorhanden und in Sachen Strom hat man erst jüngst einen Erfolg erzielen können. Mit einem lokalen Anbieter konnte man sich auf den Bau einer Stromleitung von Bullhead City zur Moss Mine einigen. Hierdurch spart man einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag ...

