FMW-Redaktion

Der Dax hat gestern mit starkem Rückenwind der US-Märkte eine impulsive Rally gezeigt. Diese begann gestern schon mit einem Aufwärtsgap, dann befeuerte zusätzlich die Rückkehr der Steuersenkungshoffnungen in den USA nach einem Politico-Bericht. Ist das alles tragfähig?

Nun ist die Wall Street durchaus dafür bekannt, Hoffnung über Fakten zu stellen. Faktisch nämlich hat eine Steuerreform derzeit nur eine Minimalchance auf Realisierung, Trump hat es sich mit entscheidenden Leuten innerhalb der Republikaner verscherzt, wie die New York Times heute Nacht berichtet vor allem mit dem wichtgiste Republikaner, Mitch McConnell. Dazu noch die Aussagen Trumps, einen government shutdown in Kauf zu nehmen, weil für ihn der Bau der Mauer zu Mexiko oberste Priorität habe. Mit anderen Worten: wir erleben faktisch einen Unfall in Zeitlupe, wenn am 30.September die deadline ...

