Düsseldorf - In Brasilien schwächt sich der starke, disinflationäre Trend der zurückliegenden Monate zunehmend ab, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Inzwischen sei die Inflation in der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas so niedrig wie zuletzt Anfang 1999. Heute wolle die Statistikbehörde IBGE den Anstieg der Verbraucherpreise während der ersten Augusthälfte berichten. Wie bereits bei der Teuerung für den gesamten Juli würden die Analysten auch die aktuelle Jahresrate bei 2,7% erwarten. Die Preissteigerungen lägen damit unter dem von der Zentralbank von Brasilien angesteuerten Inflationsziel von 4%.

