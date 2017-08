Heute werfen wir erneut einen Blick auf den führenden Solar-ETF in den USA. Seit spätestens Anfang Juni war klar, dass die Schwächephase vorüber sei und sich der gesamte Sektor wieder in einen neuen Aufwärtstrend begeben hat. Dies war eine hervorragende Möglichkeit, um sich Solarwerte wie First Solar oder auch JinkoSolar ins Portfolio zu holen.

Den vollständigen Artikel lesen ...