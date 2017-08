FRANKFURT/LONDON (dpa-AFX Broker) - Eine Prognosesenkung des britischen Werbekonzerns WPP hat die Ängste der Anleger vor einem schwachen Branchenumfeld am Mittwoch wieder hochkochen lassen. Die Papiere brachen am Vormittag um rund 10 Prozent ein, nachdem WPP den Umsatzausblick wegen niedrigerer Werbeausgaben insbesondere von Konsumgüterherstellern reduziert hatte.

Im Dax knickten die Papiere von ProSiebenSat.1 um 1,72 Prozent ein. Die Aktien des Konkurrenten RTL fielen im MDax um 0,73 Prozent. Beide hatten bereits in den vergangenen Monaten unter Sorgen in puncto eines schwächeren TV-Werbegeschäfts gelitten. An der Pariser Börse ging es zur Wochenmitte für die Anteilsscheine des Werbedienstleisters Publicis um rund zweieinhalb Prozent nach unten.

Unter den deutschen Nebenwerten gaben die Papiere von Syzygy um 0,72 Prozent nach. WPP hält die Mehrheit an der Werbe- und Digitalagentur./mis/das

