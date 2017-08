Die österreichische Uniqa Insurance Group (ISIN: AT0000821103) beabsichtigt, die Dividende auch in 2017 wieder leicht zu erhöhen, wie der Konzern am Mittwoch bei Vorlage der Zahlen zum ersten Halbjahr mitteilte. In diesem Jahr wurde eine Dividende von 0,49 Euro je Aktie ausgeschüttet (Vorjahr: 0,47 Euro). Beim derzeitigen Börsenkurs von 8,27 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,92 Prozent. Die ...

