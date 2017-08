Liebe Leser,

die flächendeckende Elektromobilität soll so früh wie möglich kommen, so der fromme Wunsch einiger Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Dass die Einführung der E-Fahrzeuge jedoch mit unzähligen Problemen einhergeht, hat nun auch offenbar das Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen erkannt.

NRW-Umweltministerium wollte Zeichen für Elektromobilität setzen

Zur Erinnerung: Der vorherige Umweltminister des einwohnerstärksten Bundeslandes Johannes ... (Marco Schnepf)

