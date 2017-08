Unterföhring (ots) - Achterbahn der Gefühle: Claudia Obert und Jens Hilbert zeichnen ihre Lebenslinien und vergießen dabei Tränen. Die "Nichts"-Bewohner gehen inmitten von 19.000 Bällen auf Tauchstation, um Münzen für den Big Spender zu erspielen. Und beim Schlagzeilen-Roast heißt es für die Bewohner Stellung beziehen - sie werden mit Presseberichten aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. "Promi Big Brother" hält sich erfolgreich und erzielt sehr gute 13,9 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) am späten Dienstagabend. Die "akte 20.17" mit Claus Strunz punktet im Anschluss an "Promi Big Brother" mit starken 11,5 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre).



Das geschah außerdem in der Live-Show von "Promi Big Brother": Die beiden "Alles"-Bewohner Evelyn und Willi gewinnen als Paar das Live-Duell "Auf die Planke" gegen das "Nichts"-Paar Milo Moiré und Dominik Bruntner. Damit haben sie ihren Luxusstatus verteidigt und bleiben die einzigen beiden "Alles"-Bewohner.



Männer-Überschuss im "Promi Big Brother"-Haus: Deshalb dürfen am Dienstag nur die Männer nominiert werden. Jeder Bewohner verfügt dieses Mal über zwei Stimmen, die er verteilen darf. Auf der Exit-Liste landen Steffen von der Beeck und Jens Hilbert. Die Zuschauer entscheiden, dass Jens im Haus bleiben darf - für Steffen von der Beeck ist "Promi Big Brother" zu Ende. Steffen nach seinem Auszug: "Ich hatte schon mal einen Tag, an dem wäre ich gerne gegangen, aber auch heute passte es mir gut. Ich glaube, Jens und Dominik bleiben bis zum Schluss. Für Jens würde es mich sehr freuen und ich denke, Dominik hat gute Chancen, weil er ein Allrounder ist. Ich glaube, letztendlich haben Männer bessere Chancen, aufs Siegertreppchen zu kommen."



Aktuelle Bewohner im "Alles": Evelyn Burdecki, Willi Herren



Aktuelle Bewohner im "Nichts": Jens Hilbert, Dominik Bruntner, Eloy de Jong, Milo Moiré



