Bad Marienberg - Die Katjes International GmbH & Co. KG ("Katjes International"), die Investmentholding der Katjes-Gruppe, wurde mit dem Titel "Best Confectionery Product Manufacturer 2017" bei den German Enterprise Awards ausgezeichnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...