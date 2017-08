Liebe Leser,

bekanntlich befindet sich Apple in einem Patentstreit mit dem Chip-Hersteller Qualcomm und es sieht zunächst auch nicht danach aus, als würde sich dieser Streit in naher Zukunft beilegen lassen. Qualcomm fordert von Apple einen Anteil an den Umsätzen des iPhones, da die Technologie des Herstellers in dem Gerät verbaut ist. Apple wiederum klagt gleichzeitig gegen Qualcomm mit der Begründung, der Einbau der Chips hätte vertraglich gesehen nichts mit Apple zu tun, sondern allenfalls ... (David Iusow-Klassen)

