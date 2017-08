Bad Marienberg - Die gesicherte Verkaufs-Pipeline von UBM Development AG (ISIN AT0000815402/ WKN 852735) wächst stetig, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Großprojekt Leuchtenbergring wurde in Form eines Forward Deals an Real I.S. veräußert. Die Übergabe ist für Mitte 2018 geplant, eine Anzahlung von EUR 75 Mio. fließt schon im vierten Quartal 2017.

