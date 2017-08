Die Aktien der SolarWorld AG (WKN: A1YCMM) bleiben bei Zockern offenbar begehrt. In den letzten Tagen sprang die Aktie um 80% nach oben. Der Einfallsreichtum einiger Anleger scheint hier stark an Taubblindheit zu grenzen. Dabei ist schon heute praktisch sicher, dass von dieser Aktie nicht mehr als eine leere Hülle übrig bleiben wird.

Bis Anfang August lebten die Aktionäre von SolarWorld von der vagen Hoffnung, dass man den Rechtsstreit mit Hemlock zur Zahlung von 800 Mio. US$ beilegen würde. Selbst ein solches Ereignis hätte wohl am Ende kaum etwas an der geringen Überlebenschance geändert, sondern höchstens die unweigerliche Insolvenz verschoben. Kürzlich hatte ein US-Gericht SolarWorld zur Zahlung von 800 Mio. US$ verdonnert. Dieses Urteil wurde letzte Woche durch das Berufungsgericht bestätigt. Damit wurde der letzte Sargnagel bei SolarWorld eingeschlagen.

Durch ein geschickt eingefädeltes Manöver hatte der Vorstand noch versucht, diesem Urteil zuvorzukommen: Indem die Insolvenz beantragt wurde, sollte Hemlock von einer Beteiligung an der Insolvenzmasse ausgeschlossen werden. Das letzte Wort ist hier wohl noch nicht gesprochen, aber es ist auch egal. Denn es bleibt für die Aktionäre nicht mehr als ein großer Schuldenberg.

Bei

